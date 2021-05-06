Лидер вооруженного крыла "ХАМАС" впервые за семь лет вышел из тени — с угрозами Израилю

Лидер вооруженного крыла палестинской военизированной группировки "ХАМАС" Мохаммед Дейф выступил с первым публичным заявлением почти за семь лет. Заявление адресовалось Израилю - что он заплатит "высокую цену", если выгонит палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.

Источник: AP, Aljazeera

Детали: "ХАМАС" распространил заявление Дейфа через Telegram. Дейф говорит, что он посылал "четкое, последнее предупреждение" о том, что если Израиль продолжит угрожать выселением палестинцев в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, "ХАМАС" "не будет стоять беспомощно стороне, и враг заплатит высокую цену".

Мохаммед Дейф скрывался более двух десятилетий. Несколько раз на него совершали покушение. Последний раз - в Газе в 2014 году, когда в результате авиаудара израильтян погибли его жена и малолетний сын. Это был также последний раз, когда он делал какое-то публичное заявление.

Единственное известное изображение Дейфа - это фотография на паспорт 30-летней давности, опубликованная Израилем, и даже в Газе его узнают немногие.

AP отмечает, что несколько палестинских семей в Шейх-Джаррах были втянуты в длительную судебную тяжбу с группами израильских поселенцев, которые пытаются обрести недвижимость в районе недалеко от Старого города Иерусалима.

В марте прошлого года израильский окружной суд в Восточном Иерусалиме утвердил приказ шести палестинским семьям в Шейх-Джаррах покинуть свои дома, чтобы освободить место для поселенцев. Тот же суд постановил, что еще семь семей должны покинуть свои дома до 1 августа.

В последние месяцы в Шейх-Джаррах палестинцы провели ряд сидячих забастовок в знак протеста против приказа Израиля покинуть дома, который они описали как продолжение этнической чистки. В понедельник вечером десятки израильских военнослужащих ворвались в район и напали на палестинские семьи, применяя слезоточивый газ и звуковые бомбы. Как сообщается, 20 человек были ранены, по меньшей мере четыре палестинские мужчины и одна девушка были арестованы, двое из которых уже освобождены.

Верховный суд Израиля отложил вынесение решения насчет семей - семьям дали время до четверга, чтобы достичь "сделки" с поселенцами, основанной на уплате арендной платы и признании их владельцами домов.

Сейчас 38 палестинских семей находятся под угрозой выселения.

Израильские поселенческие группы заявили, что палестинские семьи построили свои дома на земле, принадлежавшей евреям до 1948 года.

Напомним: Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.