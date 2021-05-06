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От COVID уже вакцинировали 784 тысячи украинцев

Четверг, 6 мая 2021, 08:40

С начала прививочной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 783 812 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Детали: При этом завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы - 419 человек.

За прошедшие сутки, 5 мая, впервые вакцину вкололи 24 494 людям. Лидеры по вакцинации Киев (5 608), Днепропетровская (2 583) и Киевская области (1886). Меньше всего прививали - в Полтавской (72), Волынской (196) и Черновицкой областях (313).

 

За последнее время больше всего людей привили 29 апреля. Тогда первую дозу вакцины получили 73 256 украинцев, вторую - 120.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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