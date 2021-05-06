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Коронавирус: более 6 тысяч новых заражений, умерли 374 человека

Четверг, 6 мая 2021, 08:18

За сутки 5 мая 6038 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Украине, госпитализировали 1849 больных, умерли 374 человека, а выздоровели более 14000.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook

Детали: Среди больных - 271 ребенок и 113 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

24494 человека привито против COVID-19, а тестов сделали более 72 тысяч.

 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: МинздравкоронавирусСтепанов


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