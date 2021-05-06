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Украина обещает внедрить "паспорта вакцинации", что дадут разрешение на въезда в ЕС

Четверг, 6 мая 2021, 08:30

В правительстве заявили, что готовятся внедрить в Украине так называемые "паспорта вакцинации", подтверждающие прививки от коронавируса и в ближайшем будущем могут стать "пропуском" для въезда в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Офиса президента Украины о содержании селекторного совещания, которое состоялось 5 мая.

"Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в Украине идет процесс подготовки к внедрению "паспортов вакцинации и иммунизации" в соответствии с европейскими стандартами", - отмечается в нем.

Других деталей пока не сообщают.

Напомним, ЕС готовится открыть границы для туристов, которые были закрыты более года, и разрешить въезд не только из стран с лучшей эпидемической ситуацией, но и людей, которые получили полную защиту одной из вакцин, разрешенных в Евросоюзе.

ЕС требует, чтобы другие страны оформляли свои справки о вакцинации по тем же требованиям, которые действуют для его паспортов. Прежде всего - чтобы на них был QR-код, который будет вести в базу данных вакцинации и позволит пограничнику проверить, действительно ли турист получил обе дозы вакцины и когда именно.

Сейчас в Украине такой системы нет. Соответственно, чтобы привитые украинцы смогли воспользоваться открытием границ Евросоюза, ее нужно будет создать.

Подробнее об этом - в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье: Новые условия въезда в ЕС когда и как Шенген откроет границы для украинцев.

Темы: ЕСвакцинацияУкраинаграница


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