Погода: синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер

В Украине в четверг пройдут небольшие дожди, местами грозы, температура ночью 6-11°; днем 16-21°.

Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает "Укринформ"

Детали: В четверг 6 мая в Украине, кроме юго-восточной части, небольшие, местами умеренные дожди (ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом), местами грозы. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на западе и севере страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°; днем 16-21°, в западных и северных областях 12-17°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла.

В Киеве и области 6 мая пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-18 м/с. В столице температура ночью 8-10°, днем ​​14-16°, на Киевщине ночью 6-11°, днем ​​12-17°.

7 мая без осадков, днем ​​в западных, северных и центральных областях небольшие кратковременные дожди, грозы; ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем ​​13-18°, в южных и восточных областях ночью 6-11°, днем ​​18-23°.

8 мая кратковременные дожди, грозы, днем ​​в западных и северных областях небольшие дожди, ночью на юго-востоке страны без осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем ​​и в северных областях местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 5-10°, в западных областях 3-8° тепла, днем ​​10-15°, на юге и востоке страны ночью 8-13°, днем ​​15-20°.

В столичном регионе 7 мая ночью без осадков, днем ​​небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы; ветер юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8°, днем ​​13-18°. 8 мая ночью умеренные, днем ​​небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы; ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 5-10°, днем ​​10-15°.

Синоптики 9-10 мая осадков не прогнозируют, лишь ночью 9 мая в Украине, кроме западной части и большинстве северных областей, небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 1-7° тепла, в Крыму, 9 мая и на крайнем востоке страны до 10°; днем 9 мая 12-18°, на Закарпатье и Прикарпатье до 21°, 10 мая 16-22°, в западных областях до 25°.

На Киевщине 9-10 мая также без осадков. Температура ночью 2-7° тепла; днем 9 мая 13-18°, 10 мая 17-22°.