Погода: синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер
В Украине в четверг пройдут небольшие дожди, местами грозы, температура ночью 6-11°; днем 16-21°.
Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает "Укринформ"
Детали: В четверг 6 мая в Украине, кроме юго-восточной части, небольшие, местами умеренные дожди (ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом), местами грозы. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на западе и севере страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 6-11°; днем 16-21°, в западных и северных областях 12-17°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 2-7° тепла.
В Киеве и области 6 мая пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-18 м/с. В столице температура ночью 8-10°, днем 14-16°, на Киевщине ночью 6-11°, днем 12-17°.
7 мая без осадков, днем в западных, северных и центральных областях небольшие кратковременные дожди, грозы; ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, в южных и восточных областях ночью 6-11°, днем 18-23°.
8 мая кратковременные дожди, грозы, днем в западных и северных областях небольшие дожди, ночью на юго-востоке страны без осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и в северных областях местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 5-10°, в западных областях 3-8° тепла, днем 10-15°, на юге и востоке страны ночью 8-13°, днем 15-20°.
В столичном регионе 7 мая ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы; ветер юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8°, днем 13-18°. 8 мая ночью умеренные, днем небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы; ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 5-10°, днем 10-15°.
Синоптики 9-10 мая осадков не прогнозируют, лишь ночью 9 мая в Украине, кроме западной части и большинстве северных областей, небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы.
Температура ночью 1-7° тепла, в Крыму, 9 мая и на крайнем востоке страны до 10°; днем 9 мая 12-18°, на Закарпатье и Прикарпатье до 21°, 10 мая 16-22°, в западных областях до 25°.
На Киевщине 9-10 мая также без осадков. Температура ночью 2-7° тепла; днем 9 мая 13-18°, 10 мая 17-22°.