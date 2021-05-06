Коронавирус в Киеве: за сутки больше людей выздоровели, чем заболели

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 622 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 704 человека.

Источник: Киевская городская государственная администрация и мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: К сожалению, умерли за минувшие сутки от болезни 23 киевлянина.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (147), Святошинском (100) и в Дарницком (99).

В больницы столицы госпитализировали 90 пациентов с COVID-19 и 182 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Среди заболевших: 339 женщин в возрасте от 19 до 85 лет; 254 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет; 17 девочек от 3 месяцев до 15 лет и 12 мальчиков от 5 дней до 16 лет.

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 197 357. Коронавирус преодолели 125 315 жителей. За период пандемии в столице 4 720 летальных случаев от вируса.