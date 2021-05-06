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Коронавирус в Киеве: за сутки больше людей выздоровели, чем заболели

Четверг, 6 мая 2021, 10:17

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 622 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 704 человека.

Источник: Киевская городская государственная администрация и мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: К сожалению, умерли за минувшие сутки от болезни 23 киевлянина.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (147), Святошинском (100) и в Дарницком (99).

В больницы столицы госпитализировали 90 пациентов с COVID-19 и 182 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

 

Среди заболевших:

339 женщин в возрасте от 19 до 85 лет

254 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет

17 девочек от 3 месяцев до 15 лет и 12 мальчиков от 5 дней до 16 лет

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 197 357. Коронавирус преодолели 125 315 жителей. За период пандемии в столице 4  720 летальных случаев от вируса.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусCovid-2019


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