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Зеленский снова возглавил президентский рейтинг, Порошенко - второй и сильно отстает

Четверг, 6 мая 2021, 12:22

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский - 28% тех, кто примет участие в выборах и определился. За его предшественника Петра Порошенко готовы проголосовать лишь 18% опрошенных.

Источник: результаты опроса "Центра Разумкова"

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (20% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за П. Порошенко соответственно 12,5% и 18% опрошенных".

 

Детали: Сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко поддержали бы соответственно 11% и 14,5%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко - соответственно 8% и 10,5%.

За Игоря Смешко отдали бы свои глоссы 4% и 6%, за Владимира Гройсмана - 2% и 3%, за Олега Ляшко -2% и 3%, за главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова -2% и 2%, за Анатолия Гриценко - 2% и 2%, за Романа Кошулинского 1% и 2%, за мэра Киева Виталия Кличко - 1% и 1%, за Александра Вилкула - 1% и 1%.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенкорейтингпрезидентопрос


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