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Блинкен: реформам и борьбе с коррупцией в Украине противодействуют и Россия, и олигархи

Четверг, 6 мая 2021, 12:58
Блинкен: реформам и борьбе с коррупцией в Украине противодействуют и Россия, и олигархи

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность борьбы с коррупцией для дальнейшего продвижения реформ в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы обсудили вопросы евроатлантического пути Украины, а также ту работу, которую проводит страна для продвижения реформ и искоренения коррупции. Мы говорили о реформах и реформирования институтов. Есть очень много сил, которые выступают против реформ и борьбы с коррупцией. К ним относятся внешние силы  такие как Россию, и внутренние - олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные интересы незаконными методами", - сказал Блинкен.

"Борьба с коррупцией является одним из важнейших вопросов для украинского народа и решающим для улучшения его жизни. Мы также говорили о вопросах корпоративного управления, прозрачности, целостности и независимости антикоррупционных органов и реформе судебной власти", - добавил он.

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