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В центре Винницы вспыхнул крупный пожар

Четверг, 6 мая 2021, 14:24

В Виннице по улице Бевза, 34 загорелась офисное здание. Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространяется по крыше сооружения на складские помещения.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram и на сайте

Детали: Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" 6 мая в 12:34.

По повышенному номеру вызова к месту были направлены дежурные караулы всех пожарно-спасательных частей Винницы.

Спасателям удалось предотвратить перебрасывание огня на расположенные под одной крышей помещения "Укргазбанка" и кафе.

В здании среди прочего расположены офис страховой компании, магазины и ресторан.

К борьбе с огнем от ДСНС привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

 
 

Украинская правда
Темы: пожарВинницачрезвычайное происшествие


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