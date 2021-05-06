В центре Винницы вспыхнул крупный пожар
Четверг, 6 мая 2021, 14:24
В Виннице по улице Бевза, 34 загорелась офисное здание. Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространяется по крыше сооружения на складские помещения.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram и на сайте
Детали: Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" 6 мая в 12:34.
По повышенному номеру вызова к месту были направлены дежурные караулы всех пожарно-спасательных частей Винницы.
Спасателям удалось предотвратить перебрасывание огня на расположенные под одной крышей помещения "Укргазбанка" и кафе.
В здании среди прочего расположены офис страховой компании, магазины и ресторан.
К борьбе с огнем от ДСНС привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.
Украинская правда