Десятки тысяч военных РФ остаются у границы Украины - генсек НАТО

Россия оставила у границы Украины десятки тысяч военнослужащих и оружие после недавнего отвода части своих войск.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед участием в заседании министров обороны стран ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Мы обсудим модель агрессивного поведения России, от опасных операций разведки в Болгарии и Чехии до наращивания военных сил вокруг Украины и на ее территории. Мы видели отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются", - сказал Столтенберг.

По его словам, Россия оставила в регионе много оружия и готового к использованию снаряжения, а также ввела ограничения на перемещения в Черном море и доступ к Азовскому морю через Керченский пролив.

"Поэтому НАТО должно сохранять бдительность и продолжать следить за ситуацией. Сейчас больше российских подразделений в и вокруг Украины, чем до недавнего увеличения напряжения", - добавил генсек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг в Киеве заявил, что Россия продолжает представлять военную угрозу на украинской границе, несмотря на отвод части личного состава и техники.