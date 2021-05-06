Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Десятки тысяч военных РФ остаются у границы Украины - генсек НАТО

Четверг, 6 мая 2021, 16:16
Десятки тысяч военных РФ остаются у границы Украины - генсек НАТО

Россия оставила у границы Украины десятки тысяч военнослужащих и оружие после недавнего отвода части своих войск.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед участием в заседании министров обороны стран ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Мы обсудим модель агрессивного поведения России, от опасных операций разведки в Болгарии и Чехии до наращивания военных сил вокруг Украины и на ее территории. Мы видели отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются", - сказал Столтенберг.

По его словам, Россия оставила в регионе много оружия и готового к использованию снаряжения, а также ввела ограничения на перемещения в Черном море и доступ к Азовскому морю через Керченский пролив.

"Поэтому НАТО должно сохранять бдительность и продолжать следить за ситуацией. Сейчас больше российских подразделений в и вокруг Украины, чем до недавнего увеличения напряжения", - добавил генсек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг в Киеве заявил, что Россия продолжает представлять военную угрозу на украинской границе, несмотря на отвод части личного состава и техники.

Темы: РосcиявойнаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
В России министр здравоохранения призвал женщин "рожать, а не заниматься карьерой" - СМИ
Россия не признает свою хрупкость: раскол в армии реален, а потери ужасны - Уоллес
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: