Еще две области Украины выходят из "красной" зоны

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса отменяется на территории Запорожской и Полтавской областей в ночь на 7 мая.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Детали: Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей.

Решено применить на территории этих регионов ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.