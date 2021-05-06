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Еще две области Украины выходят из "красной" зоны

Четверг, 6 мая 2021, 17:14
Еще две области Украины выходят из красной зоны

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса отменяется на территории Запорожской и Полтавской областей в ночь на 7 мая.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Детали: Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей.

Решено применить на территории этих регионов ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

 
 

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусCovid-2019
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