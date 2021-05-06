Зеленский подписал закон, разрешающий отцу идти в декрет наравне с матерью
Четверг, 6 мая 2021, 18:26
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет возможности мужа в праве ухода за ребенком.
Источник: сообщение на сайте президента
Детали: Раньше отпуск по уходу за ребенком давался отцу, только если мать ему его делегировала.
Теперь же предусматривается:
- Право отца брать дополнительный отпуск до 2 недель сразу после рождения ребенка (Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушки или дед, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним).
- Равные возможности брать отпуск по уходу за ребенком до 3 лет для отца и матери;
- Возможность для отца из многодетной семьи или семьи, в которой есть ребенок с инвалидностью, брать дополнительный отпуск по уходу за ребенком.
Предыстория:
- В декабря 2020 года Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.
Украинская правда