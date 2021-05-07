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Facebook удалил сеть аккаунтов, связанную со "Cлугой народа"

Пятница, 7 мая 2021, 01:29

Facebook удалил 105 учетных записей, 24 страницы и пять профилей Instagram - в компании утверждают, что они были связаны с политической партией "Слуга народа".

Источник: отчет Facebook за апрель

Дословно отчет Facebook: "Хотя люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию действий, наше расследование обнаружило связь с лицами, связанными с политической партией "Слуга народа" в Украине".

Детали: Аккаунты удалили за нарушение политики Facebook насчет скоординированного неаутентичного поведения (CIB). Отмечается, что люди, которые стоят за этим, писали на русском и украинском языках о коррупции, политике, автомобилях, публиковали сатирический контент о COVID-19, писали слова в поддержку "Слуги народа" и критиковали оппозиционные партии и политиков, в частности бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

На рекламу страниц потратили около 210 тысяч долларов.

Кроме того, в прошлом месяце Facebook отключил еще одну сеть, управляемую из Украины, за нарушение политики в отношении CIB.

В частности, расследование Facebook обнаружило связи с физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции Министерства финансов США - с Андреем Деркачем, Петром Журавлем и медиа Begemot.

Часть аккаунтов также была связана с людьми, которые консультируют бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя депутатской группы "Доверие" Олега Кулинича.

Как отмечается, сетью управляют как минимум три отдельные группы операторов, каждая из которых связана с различными политиками: Деркачем, Гройсманом и Кулиничем.

Лица, которые стоят за этим, копировали новостной контент из других украинских СМИ. Они создали сеть, состоящую из якобы независимых медийных сайтов и ресурсов соцсетей, и продвигали контент, благоприятный для политиков и их политических групп. При этом, аккаунты проявляли аналогичное поведение в поддержку других политических субъектов - вероятно, по найму.

Сеть включала 477 аккаунтов Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 аккаунтов Instagram. На ее продвижение потратили 496 тысяч долларов.

В Facebook отмечают, что Украина была одним из основных источников активности CIB, которую компания обнаружила и изъяла с платформы за последние несколько лет. При этом большинство мошеннических кампаний были нацелены на внутреннюю аудиторию.

Темы: соцсетиСлуга народа


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