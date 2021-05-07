25 человек погибли в перестрелке полиции и наркоторговцев в Рио-де-Жанейро

По меньшей мере 25 человек погибли в перестрелке между подозреваемыми в торговле наркотиками и полицией в районе Жакарезиньо Рио-де-Жанейро.

Источник: Reuters

Детали: Среди жертв был один полицейский, получивший ранение в голову и скончавшийся в больнице.

Остальные погибшие подозреваемые в членстве в банды наркоторговцев. Полиция сообщила, что среди погибших были лидеры банды.

Кроме того, пули, выпущенные во время перестрелки, попали в вагон скоростного трамвая, а два пассажира получили ранения стеклом от разбитого окна.

Арестованы не менее 10 подозреваемых. Как отмечается, кроме незаконного оборота наркотиков, банда грабила грузовики и задерживала пригородные поезда, чтобы ограбить пассажиров.

Это был один из самых смертоносных полицейских рейдов за 16 лет для штата Рио - после того, как во время рейда 2005 года в регионе Байшада-Флуминенсе погибли 29 человек.