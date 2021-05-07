Великобритания вывела свои военные корабли из вод Джерси

Великобритания вывела два своих военных корабля из вод вокруг британского острова Джерси, где французские рыбаки устроили акцию протеста.

Источник: Voice of America со ссылкой на заявление британского премьера Бориса Джонсона

Прямая речь: "Учитывая то, что ситуация сейчас разрешена, морские патрульные суда Королевского флота будут готовиться к возвращению в порт Великобритании.

Мы остаемся начеку, чтобы предоставить любую дальнейшую помощь по требованию Джерси".

Детали: Катера Британии были отправлены для "наблюдения за ситуацией": около двух десятков французских траулеров приплыли в Джерси для демонстрации с требованием доступа к водам Джерси.

В то же время Франция направила два патрульных корабля во французские воды вокруг Джерси. Британские и французские корабли оставались на расстоянии около 20 км.

Председатель ассоциации рыбаков французской Нормандии Димитрий Рогофф сказал, что "демонстрация силы закончена. Теперь эстафету должна принять политика".

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