Великобритания вывела свои военные корабли из вод Джерси
Великобритания вывела два своих военных корабля из вод вокруг британского острова Джерси, где французские рыбаки устроили акцию протеста.
Источник: Voice of America со ссылкой на заявление британского премьера Бориса Джонсона
Прямая речь: "Учитывая то, что ситуация сейчас разрешена, морские патрульные суда Королевского флота будут готовиться к возвращению в порт Великобритании.
Мы остаемся начеку, чтобы предоставить любую дальнейшую помощь по требованию Джерси".
Детали: Катера Британии были отправлены для "наблюдения за ситуацией": около двух десятков французских траулеров приплыли в Джерси для демонстрации с требованием доступа к водам Джерси.
В то же время Франция направила два патрульных корабля во французские воды вокруг Джерси. Британские и французские корабли оставались на расстоянии около 20 км.
Председатель ассоциации рыбаков французской Нормандии Димитрий Рогофф сказал, что "демонстрация силы закончена. Теперь эстафету должна принять политика".
Предыстория:
- Джерси - крупнейший Нормандский остров и зависимая территория Короны. Он находится в 22 км от Франции.
- Французские рыболовные суда отправились в порт Джерси в рамках протеста против новых правил после Brexit, согласно которым французские операторы лодок должны показать историю рыбной ловли в этом районе, чтобы получить лицензию на работу в водах Джерси.
- Франция угрожала отключить электроснабжение Джерси в ответ на отсутствие доступа французского рыболовного флота. 95% электроэнергии Джерси поставляется из Франции.