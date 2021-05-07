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COVID-19 подтвердили в 8 тысяч человек: 3 тысяч человек госпитализированы

Пятница, 7 мая 2021, 08:28

За минувшие сутки в Украине зафиксировали в 8404 новых случаев коронавирусной болезни.

Источник: Facebook-страница министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: В частности, за предыдущие сутки 7 мая заболели 353 ребенка и 185 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3080 человек; летальных случаев - 379; выздоровели - 19 453 человека; осуществлено тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39 748, методом ИФА - 14 177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 554).

За все время пандемии в Украине заболело - 2 105 428 человек; выздоровели - 1 731 162 лица; летальных исходов - 45 830; проведение ПЦР-тестов - 9 594 857.

Темы: Covid-2019коронавирус


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