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COVID-19 подтвердили в 8 тысяч человек: 3 тысячи госпитализированных

Пятница, 7 мая 2021, 08:28
COVID-19 подтвердили в 8 тысяч человек: 3 тысячи госпитализированных

За минувшие сутки в Украине зафиксировали в 8404 новых случаев коронавирусной болезни.

Источник: Facebook-страница министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: В частности, за предыдущие сутки 7 мая заболели 353 ребенка и 185 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3080 человек; летальных случаев - 379; выздоровели - 19 453 человека; осуществлено тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39 748, методом ИФА - 14 177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 554).

За все время пандемии в Украине заболело - 2 105 428 человек; выздоровели - 1 731 162 лица; летальных исходов - 45 830; проведение ПЦР-тестов - 9 594 857.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (991), Днепропетровской (622), Киеве (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

Кроме того, 6 мая в Украине прививали против COVID-19 37 967 человек.

С начала прививочной кампании привито 821 770 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек.

Сообщается, что по состоянию на 6 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.

Украинская правда

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Темы: Covid-2019коронавирус
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