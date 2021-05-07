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Коронавирус в столице: за день выздоровели вдвое больше киевлян, чем заболело

Пятница, 7 мая 2021, 09:41
Коронавирус в столице: за день выздоровели вдвое больше киевлян, чем заболело

В Киеве за минувшие сутки, 6 мая, обнаружили 611 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за минувшие сутки 1 303 человека.

Источник: КГГА и мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: К сожалению, умерли от болезни за прошедшие сутки 30 человек.

В больницы столицы госпитализировали 124 пациентов с COVID-19 и 145 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (112), Деснянском (71) и в Днепровском (69).

 

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 197 968. Коронавирус преодолели 126 618 жителей. За период пандемии в столице 4 750 летальных случаев от вируса.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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