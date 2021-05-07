Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Коронавирус в столице: за день выздоровели вдвое больше киевлян, чем заболело

Пятница, 7 мая 2021, 09:41

В Киеве за минувшие сутки, 6 мая, обнаружили 611 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за минувшие сутки 1 303 человека.

Источник: КГГА и мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: К сожалению, умерли от болезни за прошедшие сутки 30 человек.

В больницы столицы госпитализировали 124 пациентов с COVID-19 и 145 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (112), Деснянском (71) и в Днепровском (69).

 

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 197 968. Коронавирус преодолели 126 618 жителей. За период пандемии в столице 4 750 летальных случаев от вируса.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Защита от РФ: США активно рассматривают предоставление Украине систем ПВО

COVID-19 подтвердили в 8 тысяч человек: 3 тысячи госпитализированных

Главные новости четверга и ночи: связанная со "слугами" сеть ботов, Блинкен и Зеленский

Индия побила собственный COVID-рекорд по количеству новых больных

Ветеран АТО Пекельный, на которого напали пятеро: Взял нож, чтобы напугать

Генсек ООН: Концентрация углекислого газа достигла максимума за 3 млн лет

Все новости...
коронавирус
ЕС готов обсудить снятие патентной защиты по вакцинам от COVID-19
США сигнализировали готовность помочь Украине с вакцинами – МИД
COVID-19 подтвердили в 8 тысяч человек: 3 тысячи госпитализированных
Последние новости
09:41
инфографикаКоронавирус в столице: за день выздоровели вдвое больше киевлян, чем заболело
09:30
ЕС готов обсудить снятие патентной защиты по вакцинам от COVID-19
09:08
За сутки на Донбассе погибли 2 бойцы ООС, еще один в тяжелом состоянии
08:56
Защита от РФ: США активно рассматривают предоставление Украине систем ПВО
08:53
США сигнализировали готовность помочь Украине с вакцинами – МИД
08:28
COVID-19 подтвердили в 8 тысяч человек: 3 тысячи госпитализированных
08:25
Блинкен дал оценку своему визиту в Украину
08:00
Главные новости четверга и ночи: связанная со "слугами" сеть ботов, Блинкен и Зеленский
07:00
Индия побила собственный COVID-рекорд по количеству новых больных
06:10
Шестиклассница американской школы открыла стрельбу — трое раненых
Все новости...