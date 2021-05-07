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Минздрав будет выводить из красной зоны последнюю область

Пятница, 7 мая 2021, 10:23

В красной зоне опасного распространения Covid-19 осталась только одна область - Сумская. Но и ее вот-вот из этой зоны выведут.

Источник: брифинг главного санитарного врача Виктора Ляшко

Прямая речь: "В Украине эпидситуация стабилизировалась. Вчера Государственная комиссия техногенно-эпидемической безопасности и чрезвычайных ситуаций вывела из красного уровня эпидемической опасности две области - Запорожскую и Полтавскую, осталась у нас только Сумская область. В то же время по индикаторам, которые мы получили сегодня утром, Сумская область также может быть выведена из красного уровня эпидемической опасности".

Детали: По словам Ляшко, Министерство здравоохранения уже готовит представление о выводе Сумщины из красной зоны.

 

Евгений Кизилов, УП

Темы: коронавирускарантинСумская область


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