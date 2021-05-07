Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минздрав будет выводить из красной зоны последнюю область

Пятница, 7 мая 2021, 10:23
Минздрав будет выводить из красной зоны последнюю область

В красной зоне опасного распространения Covid-19 осталась только одна область - Сумская. Но и ее вот-вот из этой зоны выведут.

Источник: брифинг главного санитарного врача Виктора Ляшко

Прямая речь: "В Украине эпидситуация стабилизировалась. Вчера Государственная комиссия техногенно-эпидемической безопасности и чрезвычайных ситуаций вывела из красного уровня эпидемической опасности две области - Запорожскую и Полтавскую, осталась у нас только Сумская область. В то же время по индикаторам, которые мы получили сегодня утром, Сумская область также может быть выведена из красного уровня эпидемической опасности".

Детали: По словам Ляшко, Министерство здравоохранения уже готовит представление о выводе Сумщины из красной зоны.

Он рассказал также, что с февраля в красную зону попали 14 областей Украины и Киев. Средний срок пребывания региона в этой зоне составил 37 дней. Быстрее всех этот этап преодолела Полтавщина - 22 дня, дольше всех Житомирская область - 63 дня.

 

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирускарантинСумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: