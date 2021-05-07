Минздрав будет выводить из красной зоны последнюю область

В красной зоне опасного распространения Covid-19 осталась только одна область - Сумская. Но и ее вот-вот из этой зоны выведут.

Источник: брифинг главного санитарного врача Виктора Ляшко

Прямая речь: "В Украине эпидситуация стабилизировалась. Вчера Государственная комиссия техногенно-эпидемической безопасности и чрезвычайных ситуаций вывела из красного уровня эпидемической опасности две области - Запорожскую и Полтавскую, осталась у нас только Сумская область. В то же время по индикаторам, которые мы получили сегодня утром, Сумская область также может быть выведена из красного уровня эпидемической опасности".

Детали: По словам Ляшко, Министерство здравоохранения уже готовит представление о выводе Сумщины из красной зоны.

Он рассказал также, что с февраля в красную зону попали 14 областей Украины и Киев. Средний срок пребывания региона в этой зоне составил 37 дней. Быстрее всех этот этап преодолела Полтавщина - 22 дня, дольше всех Житомирская область - 63 дня.