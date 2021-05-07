Украинцы определились, праздновать ли 8 и 9 мая

Более 40% украинцев считают, что Украина должна отмечать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова

Дословно: "41% граждан Украины считает, что Украина должна отмечать обе даты - и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

Еще 31% считают, что Украина должна отмечать только День победы над нацизмом 9 мая. Около 9%, наоборот, поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая, еще 10% респондентов безразлично".

Детали: При этом 25% украинцев считают, что День победы - это прежде всего празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, 37% называют этот день празднованием победы советского народа в Великой Отечественной войне, 25% не разделяют ни одной из приведенных формулировок.

Отмечается, что идея отмечать обе даты преобладает среди всех возрастных групп, кроме группы старше 60 лет, а также среди электората всех партий, кроме ОПЗЖ.

Идея празднования обеих дат также более популярна среди сторонников вступления Украины в ЕС, зато среди противников европейской интеграции - большинство считает уместным отмечать только 9 мая.

Всеукраинское опрос провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошенный 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.