Украинцы лучше относятся к УПА, чем к Бандере – опрос

46% украинцев положительно относятся к решению украинских властей о признании воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость Украины. В то же время деятельность Степана Бандеры как исторической фигуры положительной для Украины считают лишь 32% граждан.

Источник: результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой "Центра Разумкова"

Детали: Против признания воинов УПА борцами за независимость выступили 29% опрошенных, 9% респондентов ответили, что им безразлично, и еще 16% не определились.

Большинство поддерживает это решение в Западном и Центральном регионах (80% и 47% соответственно). В Южном и Восточном регионах поддерживают это решение 20% и 24%. Также в Центральном, Южном и Восточном регионах есть около по 20% тех, кто пока не определились со своим отношением, но эти люди не выражают негативного отношения к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины.

Молодежь больше склоняется к поддержке этого решения (50% "за" и 19% "против" среди группы 18-29 лет, а среди людей старше 60 лет - 42% "за" и 39% "против"). Есть возрастные различия и внутри регионов. В частности, среди молодежи Юга и Востока Украины примерно по 30% тех, кто поддерживает и не поддерживает это решение, остальные относятся безразлично или не определились.

Деятельность Степана Бандеры как исторической фигуры положительной для Украины считают 32% граждан, столько же считают деятельность отрицательной. Еще 21% - как положительной, так и отрицательной.

Положительное отношение преобладает в Западном регионе (70%). В Центральном регионе по 27% считают деятельность положительной или отрицательной, и также еще 27% - насколько положительной, настолько и отрицательной. Негативное отношение преобладает в Южном и Восточном регионах, здесь деятельность Степана Бандеры считают отрицательной для Украины 54% и 48% соответственно, а положительной - по 11% в обоих регионах. Существенная доля жителей Юга и Востока считают деятельность Бандеры насколько положительной, настолько и отрицательной (15% и 25% соответственно).

Молодежь более склонна считать Степана Бандеру исторической фигурой, чья деятельность была скорее положительной для Украины.

36% сторонников "Слуги народа" считают Степана Бандеру положительной исторической фигурой, 27% - отрицательной. Среди сторонников ОПЗЖ положительно оценивают вклад Степана Бандеры в историю Украины лишь 4%, а 63% - отрицательной. Зато сторонники партии "ЕС", наоборот, преимущественно оценивают фигуру Степана Бандеры положительно (57%), отрицательно - лишь 12% сторонников этой партии.

Опрос проведен с 22 по 29 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.