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Польша и Венгрия добились изъятия фразы "гендерное равенство" из решения лидеров ЕС – Reuters

Пятница, 7 мая 2021, 13:31

Польша и Венгрия настояли на исключении фразы "гендерное равенство" с проекта декларации, которую ЕС должен опубликовать в пятницу по итогам саммита лидеров блока.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters, которое ознакомилось с документами и пообщалось с дипломатами на условиях анонимности.

Обе страны выступили против упоминания "гендерного равенства" в проекте документа, подготовленном для обсуждения лидерами Евросоюза, которые встречаются в португальском городе Порту в пятницу и субботу.

В то время как в более ранней версии проекта упомянуто, что ЕС будет способствовать гендерному равенству, в более поздней версии эта фраза отсутствует. В документе говорится:

"Мы будем увеличивать усилия по борьбе с дискриминацией и активно работать над сокращением гендерного разрыва... и продвижения равенства".

Дипломаты ЕС заявили агентству, что Варшава и Будапешт искали "более свободный" язык для заявления.

На просьбу прокомментировать этот вопрос представитель польской стороны отметил, что "Польша всегда подчеркивает, насколько важна правовая ясность".

"В Договоре о Европейском Союзе очень четко речь идет не о гендерном равенстве, а о равенстве между женщинами и мужчинами", - сказал он.

На саммите в Порту лидеры ЕС обсудят обязательства по всестороннему восстановлению Евросоюза после рекордной рецессии блока, спровоцированной пандемией коронавируса.

Правящая польская националистическая партия "Право и справедливость" (PiS) и ее союзник-евроскептик, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, популяризируют у себя дома то, что они называют традиционными социальными ценностями, и неоднократно конфликтовали со своими более либеральными западными коллегами из-за прав женщин, геев и мигрантов.

Темы: ПольшаВенгрияЕСгендер


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