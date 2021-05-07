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СБУ задержала банду из членов добровольческих батальонов, которая похищала и пытала людей

Пятница, 7 мая 2021, 16:00

Служба безопасности сообщила о задержании 8 человек, среди которых 4 члена добровольческого батальона, которые требовали деньги у людей, угрожая насилием и физической расправой.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Киевской области

Дословно: "В нескольких областях Украины были задержаны 7 мужчин. Четверо из них - члены одного из добровольческих батальонов".

Детали: Отмечается, что задержанные имели связи в правоохранительных органах, что давало им доступ к материалам уголовных дел и конфиденциальной информации о фигурантах этих дел, которые потом становились "жертвами" преступников.

Участники группировки занимались рейдерством, требовали деньги и имущество у граждан за несуществующие долги.

Также они заставляли граждан насильственным путем выполнять незаконные требования или вымышленные обязательства в интересах "заказчиков".

Прокуратура сообщает, что "преступная группа характеризовалась безусловным признанием ее лидера другими членами дисциплинированностью участников, конкретным распределением ролей и функций каждого исполнителя".

Кроме того, при подборе участников учитывались их личные качества, физические данные, навыки, умения действовать в группе, уголовное прошлое, навыки обращения с огнестрельным оружием".

В частности, с конца прошлого года они преследовали двух жителей Бориспольского района, требуя 35 000 долларов за якобы поджог автомобилей "Mazda CX7" и "Subaru Outback".

В начале апреля 2021 года они похитили одного из пострадавших. Держа его в лесополосе вблизи 48 км трассы "Киев Харьков", потерпевшего жестоко пытали: били молотком по голове, пока тот не был вынужден признать якобы свою вину в поджоге и не согласился возместить "убытки".

Злоумышленников задержали в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере 8000 долларов.

В ходе проведения более 10 обысков у злоумышленников обнаружили:

  • огнестрельное и холодное оружие,
  • боеприпасы,
  • средства специальной связи,
  • денежные средства в иностранной валюте и другие доказательства противоправной деятельности.

Всем задержанным объявлено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 и ч 4 ст. 189 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Банда действовала с декабря 2020 года. В ее состав входили выходцы из Черниговщины.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: СБУпрокуратура


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