Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала банду из членов добровольческого батальона, которая похищала и пытала людей

Пятница, 7 мая 2021, 16:00
СБУ задержала банду из членов добровольческого батальона, которая похищала и пытала людей

Служба безопасности сообщила о задержании 8 человек, среди которых 4 члена добровольческого батальона, которые требовали деньги у людей, угрожая насилием и физической расправой.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Киевской области

Дословно: "В нескольких областях Украины были задержаны 7 мужчин. Четверо из них - члены одного из добровольческих батальонов".

Детали: Отмечается, что задержанные имели связи в правоохранительных органах, что давало им доступ к материалам уголовных дел и конфиденциальной информации о фигурантах этих дел, которые потом становились "жертвами" преступников.

Участники группировки занимались рейдерством, требовали деньги и имущество у граждан за несуществующие долги.

Также они заставляли граждан насильственным путем выполнять незаконные требования или вымышленные обязательства в интересах "заказчиков".

 

Прокуратура сообщает, что "преступная группа характеризовалась безусловным признанием ее лидера другими членами дисциплинированностью участников, конкретным распределением ролей и функций каждого исполнителя".

Кроме того, при подборе участников учитывались их личные качества, физические данные, навыки, умения действовать в группе, уголовное прошлое, навыки обращения с огнестрельным оружием".

В частности, с конца прошлого года они преследовали двух жителей Бориспольского района, требуя 35 000 долларов за якобы поджог автомобилей "Mazda CX7" и "Subaru Outback".

В начале апреля 2021 года они похитили одного из пострадавших. Держа его в лесополосе вблизи 48 км трассы "Киев Харьков", потерпевшего жестоко пытали: били молотком по голове, пока тот не был вынужден признать якобы свою вину в поджоге и не согласился возместить "убытки".

Злоумышленников задержали в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере 8000 долларов.

В ходе проведения более 10 обысков у злоумышленников обнаружили:

  • огнестрельное и холодное оружие,
  • боеприпасы,
  • средства специальной связи,
  • денежные средства в иностранной валюте и другие доказательства противоправной деятельности.
 

Всем задержанным объявлено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 и ч 4 ст. 189 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Банда действовала с декабря 2020 года. В ее состав входили выходцы из Черниговщины.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
СБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: