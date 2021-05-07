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Россия отпустила украинского политзаключенного после 7 лет колонии

Пятница, 7 мая 2021, 16:06

После 7 лет колонии из-за незаконного приговора суда за якобы подготовку терактов на территории оккупированного Россией Крыма отпустили на свободу украинского политзаключенного Алексея Чирния.

Источник: украинский омбудсмен Людмила Денисова Telegram

Детали: По ее данным, Алексея незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима на территории России - в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону.

В пятницу его освободили из исправительной колонии строгого режима №15 в городе Батайске Ростовской области.

Прямая речь: "Под наблюдением вооруженной охраны его этапировали к российско-украинской границе для принудительной депортации с территории России, не давая Алексею пообщаться с его матерью и отцом, которые приехали его встречать из временно оккупированного Крыма.

Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Меловое" Луганской области.

Отдельно выражаю благодарность украинским консулам за слаженную работу по сопровождению нашего гражданина в Украину".

Предыстория: В мае 2014 российское ФСБ заявило, что задержало в Крыму участников "Правого сектора", которые якобы готовили на территории полуострова теракты. Речь шла об Олеге Сенцове, Александре Кольченко и еще двух фигурантах дела: Геннадии Афанасьеве и Алексее Чирние. Последнего задержали якобы со взрывчаткой.

Сенцову следствие отвело роль "организатора". Чирний и Афанасьев дали следствию показания, на которых Россия построила обвинения против режиссера. Позже в суде они отказались от показаний. Афанасьев заявил, что слова из него выбили пытками.

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Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияКрым


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