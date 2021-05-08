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Во время столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более полутора сотен человек

Суббота, 8 мая 2021, 03:27

В пятницу, в последний день Рамадана, на Храмовой горе в Иерусалиме произошли жестокие столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.

Источник: The Jerusalem Post

Детали: Столкновения произошли на Храмовой горе, где собрались тысячи мусульманских прихожан на пятничную молитву.

По сообщениям Красного Креста, среди пострадавших – не менее 12 полицейских.

Также источники сообщают о 163 раненых палестинцах.

Одному из израильских полицейских разбили камнем лицо.

Полиция Израиля сообщает, что начала действовать в ответ на массовые беспорядки с применением камней, бутылок и других предметов, которые бросали "в сторону сил безопасности".

Лидер "Хамаса" Исмаил Ханья обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, призвав его "не играть с огнем".

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал посла Палестины в ООН инициировать созыв Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Иерусалиме.

В то же время МИД Иордании и Катар осудили вход израильских сил безопасности на Храмовую гору.

Темы: Израиль


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