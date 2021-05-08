Во время столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более полутора сотен человек
В пятницу, в последний день Рамадана, на Храмовой горе в Иерусалиме произошли жестокие столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.
Источник: The Jerusalem Post
Детали: Столкновения произошли на Храмовой горе, где собрались тысячи мусульманских прихожан на пятничную молитву.
По сообщениям Красного Креста, среди пострадавших – не менее 12 полицейских.
Также источники сообщают о 163 раненых палестинцах.
Одному из израильских полицейских разбили камнем лицо.
Полиция Израиля сообщает, что начала действовать в ответ на массовые беспорядки с применением камней, бутылок и других предметов, которые бросали "в сторону сил безопасности".
Лидер "Хамаса" Исмаил Ханья обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, призвав его "не играть с огнем".
Президент Палестины Махмуд Аббас призвал посла Палестины в ООН инициировать созыв Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Иерусалиме.
В то же время МИД Иордании и Катар осудили вход израильских сил безопасности на Храмовую гору.
📹 من المواجهات المندلعة في باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/UvE5d1w6Yn— وكالة صفا (@SafaPs) May 7, 2021