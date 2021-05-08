Двое россиян признали себя виновными в кибератаках против США

Четверо граждан из Восточной Европы, среди которых двое россиян, признали себя виновными в кибератаках на финансовые учреждения и физические лица Соединенных Штатов.

Источник: Пресс-служба Минюста США

Детали: Согласно документам суда, Александр Гричишкин и Андрей Скворцов из России; Александр Скородумов из Литвы и Павел Стасси из Эстонии были учредителями и членами организации, которая оказывала услуги "пуленепробиваемого хостинга".

Фигуранты этого дела кибератаками, распространением вредоносных программ и похищенных данных наносили вред с 2008 по 2015 год.

По словам агента ФБР, "это привело к убыткам в миллионы долларов для жертв из США".

Штасси, Скородумов и Гричишкин признали свою вину в феврале и марте 2021 года. Скворцов признал свою вину 7 мая по тому же обвинению.

В ведомстве сообщают, что каждому подсудимому грозит наказание – до 20 лет заключения.

Напомним: 15 апреля Президент США Джо Байден подписал директиву Минфина, по которой в частности под санкциями оказались 6 технологических компаний, работавших на российские спецслужбы, ответственные за одни из самых кибератак современности.