Зеленский: Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы сейчас война уносила жизни

Президент Владимир Зеленский отмечает, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма во время Второй мировой войны не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя.

Источник: Зеленский в Facebook по случаю Дня памяти и примирения

Дословно: "Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя".

Детали: Зеленский подчеркнул, что День памяти и примирения отмечается в Украине "не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее ... чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом, и любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения".

Президент также отметил, что после Второй мировой были созданы международные институты и правила для поддержки глобального мира.

"Уважать их – обязанность всех людей, а особенно – руководителей государств и других политиков", – говорится в обращении.