Умер военный, которого ранили 28 апреля
Суббота, 8 мая 2021, 15:14
В субботу в военном госпитале Харькова скончался военнослужащий из Полтавской области Виктор Городниченко, который был ранен 28 апреля.
Источник: Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки
Дословно: "Сегодня в военном госпитале умер воин с Полтавщины – старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич.
Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил.
Ему была оказана неотложная помощь, затем он был эвакуирован в больницу в Бахмут, позже – в Харьков. Но сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района умер".
Украинская правда