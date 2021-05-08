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Умер военный, которого ранили 28 апреля

Суббота, 8 мая 2021, 15:14

В субботу в военном госпитале Харькова скончался военнослужащий из Полтавской области Виктор Городниченко, который был ранен 28 апреля.

Источник: Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки

 
фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

Дословно: "Сегодня в военном госпитале умер воин с Полтавщины – старший солдат Городниченко Виктор Анатольевич.

Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил.

Ему была оказана неотложная помощь, затем он был эвакуирован в больницу в Бахмут, позже – в Харьков. Но сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района умер".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеПолтавская область


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