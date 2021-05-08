Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Альпах сошла лавина, есть погибшие туристы

Суббота, 8 мая 2021, 16:57
Сход лавины, иллюстративное фото

Во французских Альпах на территории коммуны Валуар результате схода лавины погибли четверо туристов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщили в местной префектуре.

Префект департамента Паскаль Боло рассказал, что погибшие туристы шли двумя разными группами. В составе первой было два человека, второй - трое, все родом из Гренобля. Из обеих групп, которые накрыла лавина, выжил только один человек. Самому младшему из погибших было 42, самому старшему - 76 лет.

В спасательной операции участвовали сотрудники высокогорной жандармерии, два вертолета и две собаки.

При этом, сейчас ведутся поиски в месте схождения еще одной лавины, которая вероятно накрыла трех человек.

Экстренные службы предупреждали об особо высокой лавинной опасности в эти выходные - из-за повышения температуры после значительных снегопадов.

Ранее на этой неделе в других альпийских департаментах, Изер и Верхние Альпы, в результате схождения лавин погибли пять человек.

Темы: Франциячрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минкульт заявляет, что не запрещал мероприятие КГГА и пропустил технику

фотоЗеленский свозил послов стран G7 и ЕС в Луганскую область

фотоУмер военный, которого ранили 28 апреля

В Киеве "заминировали" аэропорт и медучреждения

КГГА обвиняет Минкульт в срыве традиционного мероприятия

В ОП считают, что НАТО может пересмотреть решение о саммите без Украины

Все новости...
Франция
Макрон призывает США и Великобританию прекратить "блокирование" вакцин
Великобритания вывела свои военные корабли из вод Джерси
Британия направила катера с пушками к острову Джерси на фоне угроз Франции
Последние новости
16:57
В Альпах сошла лавина, есть погибшие туристы
16:44
видео, фотоВСУ успешно испытали украинский аппарат для тренировки войск ПВО
16:28
Представительство ЕС в Грузии заявило об уплате залога для освобождения оппозиционного лидера
16:19
В Бельгии после длительного локдауна открылись террасы ресторанов
16:04
Минкульт заявляет, что не запрещал мероприятие КГГА и пропустил технику
15:46
фотоЗеленский свозил послов стран G7 и ЕС в Луганскую область
15:23
Еврокомиссия утвердила контракт с BioNTech-Pfizer еще о 1,8 млрд дозах вакцины
15:19
Пенсионный фонд отправил 2,4 миллиарда на майские пенсии
15:14
фотоУмер военный, которого ранили 28 апреля
14:45
Ryanair -91%: как сократились рейсы за время карантина
Все новости...