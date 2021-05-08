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В Альпах сошла лавина, есть погибшие туристы

Суббота, 8 мая 2021, 16:57
В Альпах сошла лавина, есть погибшие туристы
Сход лавины, иллюстративное фото

Во французских Альпах на территории коммуны Валуар результате схода лавины погибли четверо туристов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщили в местной префектуре.

Префект департамента Паскаль Боло рассказал, что погибшие туристы шли двумя разными группами. В составе первой было два человека, второй - трое, все родом из Гренобля. Из обеих групп, которые накрыла лавина, выжил только один человек. Самому младшему из погибших было 42, самому старшему - 76 лет.

В спасательной операции участвовали сотрудники высокогорной жандармерии, два вертолета и две собаки.

При этом, сейчас ведутся поиски в месте схождения еще одной лавины, которая вероятно накрыла трех человек.

Экстренные службы предупреждали об особо высокой лавинной опасности в эти выходные - из-за повышения температуры после значительных снегопадов.

Ранее на этой неделе в других альпийских департаментах, Изер и Верхние Альпы, в результате схождения лавин погибли пять человек.

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Темы: Франциячрезвычайное происшествие
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