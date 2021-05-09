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Ученые пытаются выяснить, насколько эффективна только одна доза Covid-вакцины

Воскресенье, 9 мая 2021, 09:11
Ученые пытаются выяснить, насколько эффективна только одна доза Covid-вакцины

Большинство одобренных препаратов от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию, обеспечивающую высокий и долгосрочный иммунитет. На данный момент проводятся исследования, с помощью которых ученые пытаются выяснить влияние на организм лишь одной прививки.

Детали: DW

Детали: Большинство одобренных к применению препаратов от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию - именно таким образом обеспечивается надежная и длительная защита от Covid. Данные показывают, что те, кто был вакцинирован одной дозой, тоже получают некоторую защиту, но как долго она сохраняется, пока точно не установлено.

Два исследования, проведенные Управлением национальной статистики Великобритании и Оксфордским университетом показали, что уже после первой дозы препарата от коронавируса формируется достаточно сильный иммунный ответ.

По результатам одного из исследований, после получения первой прививки вакцинами BioNTech/Pfizer или AstraZeneca доля инфекций коронавирусом с явными симптомами снижается на 72%. Две дозы BioNTech/Pfizer защищают от инфекции уже на 90%.

При этом исследование не включает данные о том, насколько высок уровень защиты после двойной прививки вакциной AstraZeneca, поскольку они еще собираются.

Автор одного из исследований и научный сотрудник Наффилдского института по здоровью населения при Оксфордском университете Коен Поуэлс говорит, что после введения второй дозы защита от ковида гораздо эффективнее, сохраняется она на более длительный срок.

Прямая речь Поуэлса: "Как при любом инфекционном заболевании, вначале (после первой дозы - УП) у вас достаточно высокий уровень защиты, но затем он снижается, и, если посмотреть на уровень антител, это происходит достаточно быстро. Вторая доза существенно повышает уровень антител, особенно у пожилых людей, поэтому получить ее очень важно".

Дополнительно: Ученые обращают внимание на то, что после первой прививки нельзя отказываться от правил предосторожности, в то же время более длительный интервал между первой и второй прививками не снижает общую эффективность вакцины.

Темы: вакцинациякоронавирус
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