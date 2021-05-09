Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парад в Москве: к Путину в гости приехал только президент Таджикистана

Воскресенье, 9 мая 2021, 14:02
Парад в Москве: к Путину в гости приехал только президент Таджикистана
Эмомали Рахмон и Владимир Путин, фото Алексея Дружинина, ТАСС

В России 9 мая во многих городах прошли военные парады, главный из которых состоялся на Красной площади в Москве. Владимир Путин на этом мероприятии принимал одного единственного иностранного гостя – президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Источник: Дождь, русская служба Радио Свобода

Детали: Президент России в своем выступлении ко Дню победы не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции, а советских граждан назвал словами "наш народ".

Прямая речь Путина: "Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один".

Дополнительно: Российский лидер также заявил, что "нет прощения тем, кто снова строит агрессивные планы", и упомянул некие "сборища недобитых карателей". Однако конкретики в этих тезисах не было, поэтому не ясно, какие страны он имел в виду и о каких "карателей" говорил.

Видео прибытия Путина на парад в сопровождении Рахмона опубликовал в Twitter канал "Дождь".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинДень ПобедыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Путин
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Зеленский: Путину передают только положительную информацию с фронта
Последние новости
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
Все новости...
Реклама: