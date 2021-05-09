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Парад в Москве: к Путину в гости приехал только президент Таджикистана

Воскресенье, 9 мая 2021, 14:02
Эмомали Рахмон и Владимир Путин, фото Алексея Дружинина, ТАСС

В России 9 мая во многих городах прошли военные парады, главный из которых состоялся на Красной площади в Москве. Владимир Путин на этом мероприятии принимал одного единственного иностранного гостя – президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Источник: Дождь, русская служба Радио Свобода

Детали: Президент России в своем выступлении ко Дню победы не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции, а советских граждан назвал словами "наш народ".

Прямая речь Путина: "Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один".

Дополнительно: Российский лидер также заявил, что "нет прощения тем, кто снова строит агрессивные планы", и упомянул некие "сборища недобитых карателей". Однако конкретики в этих тезисах не было, поэтому не ясно, какие страны он имел в виду и о каких "карателей" говорил.

Видео прибытия Путина в сопровождении Рахмона опубликовал в Twitter канал "Дождь".

Темы: ПутинДень ПобедыРосcия


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