Парад в Москве: к Путину в гости приехал только президент Таджикистана
В России 9 мая во многих городах прошли военные парады, главный из которых состоялся на Красной площади в Москве. Владимир Путин на этом мероприятии принимал одного единственного иностранного гостя – президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Источник: Дождь, русская служба Радио Свобода
Детали: Президент России в своем выступлении ко Дню победы не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции, а советских граждан назвал словами "наш народ".
Прямая речь Путина: "Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один".
Дополнительно: Российский лидер также заявил, что "нет прощения тем, кто снова строит агрессивные планы", и упомянул некие "сборища недобитых карателей". Однако конкретики в этих тезисах не было, поэтому не ясно, какие страны он имел в виду и о каких "карателей" говорил.
Видео прибытия Путина на парад в сопровождении Рахмона опубликовал в Twitter канал "Дождь".
Владимир Путин вместе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном прибыли на Парад Победы на Красной площади pic.twitter.com/9A0pMTbiYG— Дождь (@tvrain) May 9, 2021