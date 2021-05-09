Брат королевы Британии тайно продает свои связи с Кремлем - The Times

Двоюродный брат королевы Великобритании принц Майкл Кентский тайно торговал своими связями с российским режимом президента России Путина, который считается угрозой № 1 для национальной безопасности Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании The Times.

Журналисты под видом бизнесменов из Южной Кореи связались с принцем и просили помощь выйти на Кремль для продвижения своего бизнеса по инвестициям в золото. Они участвовали в видеозвонке с принцем и его бизнес-партнером маркизом Рединга.

Издание пишет, что во время звона принц взял на себя инициативу. Он сказал, что будет "очень рад" работать с компанией House of Haedong, которая ищет контакты в Кремле для развития своего бизнеса в России.

Принц заверил их, что его давняя связь со страной "может принести некоторую пользу", и обратил их внимание на тот факт, что российский президент наградил его орденом Дружбы, одной из самых престижных наград Кремля. Он ободряюще добавил: "Я никогда раньше не имел тесной связи с золотом, и эта идея меня очень радует".

Когда принц вышел из Zoom, маркиз остался на связи с представителями южнокорейской компании и начал обрисовывать тип услуг, которые, по его словам, он и принц могут предложить в России.

По словам маркиза, принц де-факто выполнял роль "неофициального посла Ее Величества в России" и имел возможность встречаться с Путиным. "Конфиденциальный" доступ принца в Кремль, по словам маркиза, сохранился, несмотря на многочисленные бесчинства, совершенные режимом Путина.

Он утверждал, что принц сможет сделать представления российскому лидеру от имени компании House of Haedong. По его словам, стоимость этой услуги составит около 50 000 фунтов стерлингов за четырех-пятидневную поездку принца в Россию.

Однако он добавил предостережение. "Мы говорим здесь относительно осторожно, потому что мы не хотели бы, чтобы мир узнал, что он встречается с Путиным исключительно по деловым причинам, если вы понимаете".

Принц даже согласился записать речь в Кенсингтонском дворце, чтобы произвести впечатление на инвесторов фирмы. "Я уверен, что мы можем задействовать здание. Да, мы можем это сделать", - сказал он, одновременно подтвердив, что предлагаемая плата за выступление в размере 200 000 долларов соответствует суммам, которые он обычно взимал. "Да, действительно", - с энтузиазмом ответил он.

По данным СМИ, королева очень любит своего двоюродного брата принца Майкла Кентского. 78-летний принц, внук короля Георга V, был пажом на ее свадьбе с принцем Филиппом и официально представлял ее на нескольких мероприятиях. Он часто появляется рядом с ней на балконе Букингемского дворца во время праздничных церемоний.

Принц не получает доходов от британских налогоплательщиков. Но его полицейская охрана в Великобритании и за рубежом оплачивается из государственного бюджета, и ему время от времени предоставляют жилье в посольстве Великобритании во время его поездок в Россию.

Он финансирует свой образ жизни, выступая в качестве консультанта для бизнес-клиентов, и его личная компания Cantium Services за последние пять лет заработала более 2,2 миллиона фунтов стерлингов, в основном за счет комиссионных, не уплачивая ни цента корпоративного налога, потому что она работает в убыток.

Когда на этой неделе The Sunday Times обратилась к маркизу Редингу, он заявил, что "переообещал". Принц выступил с заявлением, в котором говорилось, что он не контактировал с Путиным с 2003 года.