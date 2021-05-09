Полиция начала 13 производств за нарушения на День победы

Во время мероприятий ко Дню победы в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, открыто 13 уголовных производств.

Источник: Нацполиция

Детали: По состоянию на 18:00 в Украине состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тысяч человек.

Всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, большинство из которых касались использования запрещенной символики.

По результатам проверки в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 13 уголовных правонарушениях.

Из них 11 – по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины. 4 таких производство открыто в Запорожской области, по 2 – в Закарпатской и Сумской, по 1 – в Луганской, Одесской и Николаевской областях.

Еще одно производство открыто на Львовщине по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины, и одно в Николаевской области по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа...) Уголовного кодекса Украины.

Также составлено 22 административных протокола: 8 – по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП (6 – в Одесской и по 1 во Львовской области и городе Киеве); 5 – по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) КоАП (2 – в Одесской и по 1 в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях); 5 – по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского...) КоАП (3 – в Одесской и 2 – в Запорожской областях); 4 – по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП (2 – в Одесской, по 1 в Запорожской и Луганской областях).