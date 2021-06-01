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В ВОЗ определились, как маркировать штаммы COVID-19

Вторник, 1 июня 2021, 00:03
В ВОЗ определились, как маркировать штаммы COVID-19

Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ВОЗ

Дословно: "Группа экспертов ВОЗ рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Альфа, Бета, Гамма, что будет легче и практичнее для обсуждения (вариантов) в ненаучной среде".

Детали: В частности, такое решение направлено на борьбу с явлением, когда штаммы называют "британским", "индийским". Это стигматизирует страны, где разновидность COVID-19 обнаружили впервые. ВОЗ также считают, что новая маркировка будет легкой в использовании.

В частности, штамм, который уже прозвали "британским", будет носить название "Альфа", обнаруженный в Южно-Африканской Республике – "Бета", в Бразилии – "Гамма".

Две разновидности "индийского" штамма назвали "Дельтой" и "Капоте".

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Темы: коронавирус
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