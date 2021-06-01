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Россия увеличивает количество полетов в Беларусь

Вторник, 1 июня 2021, 00:22

Россия увеличивает количество авиарейсов в Беларусь, Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию с 10 июня, возобновляются полеты Москва-Мюнхен.

Источник: Интерфакс со ссылкой на оперштаб России по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Дословно: "Оперштаб решил увеличить с 10 июня количество авиарейсов с Беларусью по маршруту Москва-Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе.

Кроме этого, с 10 июня будет возобновлено ежедневное железнодорожное сообщение с Белорусью по маршрутам Гомель-Москва и Полоцк-Москва, увеличено количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва-Минск".

Детали: Кроме того, оперштаб принял решение увеличить с 10 июня на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва-Афины на два в неделю.

На один рейс в неделю увеличивается авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку), Арменией (Москва-Ереван), Катаром (Москва-Доха), Узбекистаном (Москва-Ташкент) и Таджикистаном (Москва-Душанбе).

До семи рейсов с 10 июня будет осуществляться в Египет по маршруту Москва-Каир и в Сербию (Москва-Белград). Кроме того, возобновляются полеты по маршруту Москва-Мюнхен (Германия). Ранее были восстановлены полеты в Берлин.

В оперштабе также сообщили, что принято решение с 10 июня возобновить перелеты в иностранные государства с международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В целом Россия возобновила авиасообщение с 34 странами.

Авиасообщение с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом приостановлено по 1 июня включительно, с Танзанией и Турцией – по 21 июня. С 10 июня количество открытых для полетов стран увеличится еще на семь.

Напомним: Россия решила сохранить ограничения авиасообщения с Турцией после 1 июня.

Темы: Росcияавиа


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