МИД Турции отреагировало на упреки России по поводу продажи беспилотников Украине
Вторник, 1 июня 2021, 03:58
В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали "рекомендации" России "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева".
Источник: Телеканал NTV, Укринформ
Прямая речь министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу: "Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что ее решения – в политической плоскости".
"Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда так произошло".
Детали: Чавушоглу добавил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты.
Предыстория:
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий "рекомендовал" турецким коллегам "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева". По словам главы МИД государства-оккупанта, "поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России".
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