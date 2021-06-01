МИД Турции отреагировало на упреки России по поводу продажи беспилотников Украине

В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали "рекомендации" России "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева".

Источник: Телеканал NTV, Укринформ

Прямая речь министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу: "Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что ее решения – в политической плоскости".

"Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда так произошло".

Детали: Чавушоглу добавил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты.

Предыстория:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий "рекомендовал" турецким коллегам "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева". По словам главы МИД государства-оккупанта, "поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России".

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