Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МИД Турции отреагировало на упреки России по поводу продажи беспилотников Украине

Вторник, 1 июня 2021, 03:58

В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали "рекомендации" России "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева".

Источник: Телеканал NTV, Укринформ

Прямая речь министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу: "Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что ее решения – в политической плоскости".

"Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда так произошло".

Детали: Чавушоглу добавил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты.

Предыстория:

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий "рекомендовал" турецким коллегам "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева". По словам главы МИД государства-оккупанта, "поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России".

Читайте также: Не только беспилотники: почему турецкий визит Зеленского так обеспокоил РФ

Темы: ТурцияРосcияУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Меркель отправляет в Штаты делегацию для обсуждения "Северного потока-2"

МИД Турции отреагировало на упреки России по поводу продажи беспилотников Украине

В Конго за ночь боевики убили полсотни людей

Россия увеличивает количество полетов в Беларусь и другие страны

ВидеоМедведчук договаривался за закупку угля у боевиков – Bihus.Info

Температура летом может достигать 40 градусов – Укргидрометцентр

Все новости...
Турция
Турция ослабляет карантин
Украина планирует отменить требование ПЦР-теста после приезда из Турции
В Турции нашли тело исчезнувшей альпинистки из Одессы
Последние новости
07:28
Более 40% жителей Германии получили первую прививку от COVID
06:25
В мировом рейтинге Украина оказалась на 44 месте по распространению коронавируса
05:42
Власти Перу более чем вдвое увеличили статистику смертей от коронавируса
04:37
Меркель отправляет в Штаты делегацию для обсуждения "Северного потока-2"
03:58
МИД Турции отреагировало на упреки России по поводу продажи беспилотников Украине
03:16
В Конго за ночь боевики убили полсотни людей
02:25
Турция ослабляет карантин
01:58
Российский суд оставил в СИЗО 5 крымских татар
00:58
В Иране запас обогащенного урана превысил разрешенный объем в 16 раз – МАГАТЭ
00:22
Россия увеличивает количество полетов в Беларусь и другие страны
Все новости...