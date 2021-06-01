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За сутки в Украине более 2 тысяч случаев COVID, 163 больных умерли

Вторник, 1 июня 2021, 08:21
За сутки в Украине более 2 тысяч случаев COVID, 163 больных умерли

За сутки 31 мая в Украине зафиксировали 2 137 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализировали 579 больных, при этом 163 человека умерли, 12 085 человек выздоровели от коронавируса.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 91 ребенок и 56 медработников.

Больше всего случаев заболевания в этот понедельник зарегистрировали в г. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

31 мая протестировано: методом ПЦР – 26 468 человек, методом ИФА – 11 271 человека, экспресс-тестами – 14 225 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 204 631 человека, из них 2 053 167 человек выздоровели, а 50 699 человек умерли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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