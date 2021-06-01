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Меркель и Макрон подчеркнули важность "Нормандского формата"

Вторник, 1 июня 2021, 08:59

"Нормандский формат" по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от событий в Беларуси, несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются "минскими".

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Я думаю, что" Нормандский формат "не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никоим образом не соответствует нашим стандартам", - сказала она.

Немецкий канцлер добавила, что "Нормандский формат" должен работать в дальнейшем, несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса происходит очень трудно.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрона также считает, что нужно продолжать искать решение урегулирования на Востоке Украины за "Нормандский формат".

"В таких вопросах нужно смотреть, было возможно действовать более эффективно ... Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому вопросу, чем" Нормандский формат ", в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс", - подчеркнул он.

По его словам, для дальнейшей работы в этом формате "нужны решимость и систематическая работа".

Напомним, Украина предлагает ряд инициатив для активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донбассе и проведения саммита лидеров "Нормандского формата".

Украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений парижского саммита "Нормандской четверки", который состоялся в декабре 2019 года.

Темы: нормандский форматМеркельГерманияФранция


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