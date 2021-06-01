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Зеленский: Кроме угроз из России, могут быть "сюрпризы" и из Беларуси

Вторник, 1 июня 2021, 10:38
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что кроме угроз со стороны России, сейчас для Украины существуют и риски со стороны Беларуси.

Источник: интервью Зеленского немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое опубликовано на сайте Офиса президента

Прямая речь: "Есть много военных вариантов возможных со стороны РФ, в том числе морские операции... Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем...

Но могут быть, скажем так, "сюрпризы" и с другой стороны. Сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы".

Детали: По словам Зеленского, "Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важном геополитическоми, наверное, оборонном соглашении".

После этого, по мнению президента, может быть "действительно серьезное влияние России и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил", и тогда Украина может "рассматривать риск и с той стороны".

Зеленский отметил, что никто не знает деталей этого договора о создании союзного государства, но если сравнивать с аннексией Крыма, то в случае угрозы с севера уже нельзя будет "спрятать эту ситуацию за "гражданским конфликтом", это будет открытая полномасштабная война".

Он также добавил, что Украина рассматривает возможность большого скачка или блицкрига России к границам Донецкой и Луганской областей и готовится к таким шагам.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийРосcияБеларусь


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