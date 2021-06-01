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Зеленский хочет новый формат переговоров, где будут Донбасс, Крым и "Северный поток-2"

Вторник, 1 июня 2021, 11:18
Зеленский хочет новый формат переговоров, где будут Донбасс, Крым и Северный поток-2
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский предлагает создать новый формат переговоров с участием Евросоюза и США, который будет включать вопросы Донбасса, Крыма и "Северного потока-2".

Источник: интервью Зеленского немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое опубликовано на сайте Офиса президента

Прямая речь: "Это не может быть альтернативой (Нормандскому формату – ред.), потому что это более глобальный формат, чем Нормандский. То, что должна решить "Нормандская четверка", станет частью этого плана. Потому что Нормандский формат – именно о востоке Украины. Он не о Крыме, не о "трубе", не о гарантиях нашей безопасности, он не о членстве в НАТО или особом статусе партнерства с НАТО".

Детали: По словам Зеленского, в новый формат переговоров должны входить "серьезные игроки – Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью".

Президент убежден, что деятельность такого формата может помочь "выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа".

Зеленский добавил, что у него "есть понимание такого плана", и он "собирался говорить о таком плане с президентом Байденом, потому что это уже за пределами Нормандского формата".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКрымРосcияДонбасс
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