В Украине ограничили движение грузовиков
С 1 июня в Украине начал действовать временный запрет на проезд грузовых автомобилей по дорогам государственного значения при температуре +28˚С.
Источник: Укравтодор в Facebook
Дословно: "Вниманию водителей грузовиков: с сегодняшнего дня (1 июня – ред.) движение государственными дорогами в жару запрещено".
Детали: Запрет касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
При этом разрешено ездить в жару грузовикам, которые перевозят опасные грузы, то, что быстро портится, живых животных и птицу, а также грузовикам, деятельность которых связана с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Сейчас на дорогах установили соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.
Водители могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Адреса мест отстоя вдоль государственных дорог и TIR-паркинги можно найти по указателям или на Google карте.