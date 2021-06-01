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В Украине ограничили движение грузовиков

Вторник, 1 июня 2021, 11:40
В Украине ограничили движение грузовиков
Фото с Facebook Укравтодора

С 1 июня в Украине начал действовать временный запрет на проезд грузовых автомобилей по дорогам государственного значения при температуре +28˚С.

Источник: Укравтодор в Facebook

Дословно: "Вниманию водителей грузовиков: с сегодняшнего дня (1 июня – ред.) движение государственными дорогами в жару запрещено".

Детали: Запрет касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

При этом разрешено ездить в жару грузовикам, которые перевозят опасные грузы, то, что быстро портится, живых животных и птицу, а также грузовикам, деятельность которых связана с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Сейчас на дорогах установили соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Водители могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Адреса мест отстоя вдоль государственных дорог и TIR-паркинги можно найти по указателям или на Google карте. 

 

Украинская правда

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Темы: дорогипогода
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