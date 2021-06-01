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Суд оккупированного Крыма заочно приговорил Чубарова к 6 годам колонии

Вторник, 1 июня 2021, 13:04
Суд оккупированного Крыма заочно приговорил Чубарова к 6 годам колонии

Так называемый суд оккупированного Крыма "осудил" до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа и исправительных работ председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубаров.

Источник: Facebook-страницы омбудсмена Людмилы Денисовой и адвоката Николая Полозова

Детали: Подконтрольный стране-оккупанту РФ "Верховный суд Крыма" незаконно осудил Чубарова до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 200 000 рублей РФ и 200 часов исправительных работ за якобы "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.

Денисова отмечает, что в тот день в Крыму состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.

Чубаров был среди тех, кто вышел под здание крымского парламента.

Омбудсмен добавила, что не признает решение так называемого "Верховного суда Крыма".

По ее словам, с начала судилища Чубаров был лишен права на справедливое судебное разбирательство и эффективную юридическую защиту.

Денисова призвала международное сообщество усилить давление на агрессора.

Адвокат Полозов подал апелляцию на приговор Чубарову.

Украинская правда

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Темы: Чубаровкрымские татарысудоккупацияКрым
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