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"Мирная миссия" и "Запад": в России на лето запланировали 4,5 тысячи военных учений

Вторник, 1 июня 2021, 15:28
Мирная миссия и Запад: в России на лето запланировали 4,5 тысячи военных учений
Фото: Минобороны РФ

В российской армии запланировали провести более 4500 учений и тренировок до конца лета.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу, сайт Минобороны России

Детали: По словам Шойгу, основные усилия будут направлены на "совершенствование индивидуальных показателей" и "сохранение интенсивности боевой подготовки".

Главным итогом 2021 учебного года в российской армии станут совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021". Сообщается, что на них планируют создать сложную воздушную обстановку и массово применять авиацию.

В Минобороны РФ сообщили, что в новом учебном году, который начался с июня, намечено более 1000 учений ВДВ.  

В частности, хотят провести более 50 мероприятий по плану международной деятельности, 7 из которых – это совместные учения войск, 12 батальонных тактических учениях с десантированием личного состава и техники, а также 2 полковых тактических командно-штабных учения также с десантированием.

Центральный военный округ в летний период проведет 9 международных учений в России, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, в также "антитеррористическое" учение "Мирная миссия-2021" в сентябре.

Как сообщается на сайте Минобороны России, Черноморский флот во второй половине 2021 года примет участие в более чем 20 крупных учениях, а Северный флот РФ проведёт учения Арктике.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияармияоружие
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