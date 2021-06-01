Политзаключенный пытался себя убить во время суда в Минске

В Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался перерезать себе горло.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Детали: Сообщается, что после перерыва суда Латыпов попытался перерезать себе горло. Он встал на скамейку в клетке, чтобы к нему не дотянулись конвоиры, и вставил себе в горло ручку. Правозащитники пишут, что он посинел и лег на скамью.

Латыпова без сознания вынесли из зала суда врачи скорой и увезли в больницу. "Вясна" сообщает, что политзаключенного будут вводить в искусственную кому.

Известно, что перед этим он сказал своему отцу: "Отец, после свидания с тобой ко мне пришел ГУБОП и пообещал, если я не признаю вину, то будет "пресс-хата" и уголовные дела против родных и соседей. "Пресс-хата" у меня уже была, так что, ты готовься".