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Семь стран ЕС начали выдавать "паспорта вакцинации"

Вторник, 1 июня 2021, 17:52

Семь стран Европейского Союза 1 июня начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации, за месяц до запуска программы по всему блоку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

"Семь государств-членов - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша - решили подключиться к программе и начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат COVID ЕС только тогда, когда будут развернуты все функции. Поэтому в ближайшие дни и недели присоединится больше стран", - говорится в сообщении.

Сертификат будет доступен в цифровом формате в виде QR-кода или на бумаге. Он будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, сдал отрицательный результат теста или выздоровел от инфекции.

"Созданный всего за два месяца, шлюз ЕС обеспечивает проверку функций безопасности, содержащихся в QR-кодах всех сертификатов. Это позволит гражданам и властям быть уверенными в подлинности сертификатов. Во время этого процесса никакие личные данные не передаются и не сохраняются", - пояснили в Еврокомиссии.

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

Совет ЕС 20 мая утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.

Он также утвердил так называемый "механизм аварийного торможения", который позволит временно ограничить все поездки в ЕС из третьих стран, если эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается.

Подробнее читайте в статье Новые условия въезда в ЕС: когда и как Шенген откроет границы для украинцев

Украинская правда
Темы: ЕСпаспорт вакцинацияCovid-2019коронавирус


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