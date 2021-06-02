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Эстония отменяет обязательное ношение масок

Среда, 2 июня 2021, 00:33

В Эстонии со среды, 2 июня, отменяют обязательное ношение масок с некоторыми исключениями.

Источник: Эстонское издание ERR

Детали: Такое решение правительство одобрило на фоне снижения уровня заболевания коронавирусом.

Ношение масок отменяется во всех общественных помещениях, включая дома престарелых и образовательные учреждения, в которых эта норма действовала.

Решение также касается магазинов, учреждений сферы услуг, образования, культуры, спорта, досуга, церквей и др.

Однако эстонцам рекомендую продолжать носить защитные маски в закрытых или плохо проветриваемых помещениях и многолюдных местах. Среди таких называют общественный транспорт.

Кроме того, могут отменить ношение масок и для людей, которые имели контакт с больными COVID-19, однако это решение зависит от Департамента здоровья Эстонии.

Однако ношение масок могут требовать работодатели от сотрудников или клиентов предприятия.

Также ученикам советует прикрывать нос и рот на переменах и во время школьных мероприятий.

По словам министра здравоохранения Танела Кийка, в ближайшее время маски придется носить во всех медицинских учреждениях.

Напомним: В Эстонии с 14 июня будут отменены большинство ныне действующих коронавирусных ограничений.

Темы: Эстониякоронавирус


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