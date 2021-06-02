Эстония отменяет обязательное ношение масок
В Эстонии со среды, 2 июня, отменяют обязательное ношение масок с некоторыми исключениями.
Источник: Эстонское издание ERR
Детали: Такое решение правительство одобрило на фоне снижения уровня заболевания коронавирусом.
Ношение масок отменяется во всех общественных помещениях, включая дома престарелых и образовательные учреждения, в которых эта норма действовала.
Решение также касается магазинов, учреждений сферы услуг, образования, культуры, спорта, досуга, церквей и др.
Однако эстонцам рекомендую продолжать носить защитные маски в закрытых или плохо проветриваемых помещениях и многолюдных местах. Среди таких называют общественный транспорт.
Кроме того, могут отменить ношение масок и для людей, которые имели контакт с больными COVID-19, однако это решение зависит от Департамента здоровья Эстонии.
Однако ношение масок могут требовать работодатели от сотрудников или клиентов предприятия.
Также ученикам советует прикрывать нос и рот на переменах и во время школьных мероприятий.
По словам министра здравоохранения Танела Кийка, в ближайшее время маски придется носить во всех медицинских учреждениях.
Напомним: В Эстонии с 14 июня будут отменены большинство ныне действующих коронавирусных ограничений.