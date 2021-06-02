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Республиканцы Конгресса США требуют немедленных санкций против "Северного потока-2"

Среда, 2 июня 2021, 00:58
Республиканцы Конгресса США требуют немедленных санкций против Северного потока-2

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и 20 его однопартийцев призвали правительство Соединенных Штатов отменить ограничения на санкции против компании-оператора "Северного потока-2".

Источник: Укринформ со ссылкой на официальное письмо-обращение членов Конгресса США к главе Госдепартамента

Дословно: "Обоснование, предоставленное Конгрессом об отмене санкций (против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига - ред.), весьма проблематично".

"Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения (о санкциях - ред.) И применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом".

Детали: Как объясняют конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций "негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами" полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину.

Именно эти союзники и партнеры имеют наибольшие проблемы с безопасностью и экономикой, что связанны с "Северным потоком-2", отмечают законодатели.

Конгрессмены настаивают, что "жесткие и однозначные публичные заявления (Госдепа по "Северному потоку-2"- ред.) нужно сочетать с жесткими и однозначными действиями".

Кроме того, по мнению республиканцев, "чем дольше администрация Байдена будет тянуть, тем больше будет усиливать злонамеренное влияние Путина по всей Европе".

Предыстория:

  • В компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством российского газопровода "Северный поток-2", заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.
  • Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северный поток-2США
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