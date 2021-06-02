США приостанавливают аренду участков для добычи нефти на Аляске

Администрация президента США Джо Байдена приостановили аренду нефтяных участков и источников газа на территории Национального арктического заповедника на Аляске.

Источник: ВВС

Детали: Этот шаг отменяет решение бывшего президента Дональда Трампа о добыче нефти и газа в заповеднике.

Аляска является домом для многих важных видов, включая белых медведей, карибу и волков.

Арктический национальный убежище для дикой природы (ANWR) занимает около 19 млн акров (78 000 кв. км) и является домом для редких видов животных.

Среди причин принятого решения - "отсутствие анализа достаточного числа альтернатив" и экология.

"Президент Байден считает, что национальные сокровища Америки являются культурными и экономическими краеугольными камнями нашей страны", - говорится в заявлении Национальной советника Белого дома по вопросам климата Джины Маккарти.

"Он благодарен за оперативные действия Министерства внутренних дел по пресечению любого лизинга к пересмотру решений, которые могли навсегда изменить характер этого особого места", - добавила она.