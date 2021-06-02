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Берлин настаивает, что не будет поставлять Украине оружие

Среда, 2 июня 2021, 08:30

Германия не планирует поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в частности в "нормандском формате".

Об этом в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Конфликт может быть разрешен только политическим путем ... Поставки оружия этом не помогают", - сказал министр.

По его словам, Германия не отрицает права Украины на самооборону и Киев может полагаться на поддержку ФРГ в обеспечении территориальной целостности страны, но только в рамках политического процесса урегулирования.

Маас также отметил, что Германия была "самым двусторонним донором" для Украины. С 2014 года Берлин поддержал Киев "почти двумя миллиардами евро в гражданском секторе", а также призвал Россию "использовать свое влияние на Востоке Украины" для обеспечения мира.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Германия поддержала Украину поставками оружия.

"Германия не предоставила нам никакой военной помощи, но она могла бы это сделать", - сказал он.

По его словам, Украине нужны ракетные катера, патрульные катера, штурмовые винтовки, радиооборудования и бронированная военная техника.

Темы: Германияоружие


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