Турция будет требовать тесты на коронавирус от украинцев с 4 июня

Начиная с 4 июня иностранным туристам в Турции необходимо будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, хотя накануне сообщалось о таком требовании с 1 июня.

Источник: Посольство Украины в Турецкой Республике и Министерство культуры и информационной политики Украины

Дословно посольство: "Согласно уточнению, полученному от МВД Турции, для лиц, прибывающих в Турцию с территории Украины, указанные правила будут применяться с 4 июня 2021 года".

Дословно Минкульт: "Теперь для пересечения турецкой границы туристам необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Или быстрого теста на антиген, сделанного в течение последних 48 часов".

Детали: Если пассажир, следующий в Турцию, предъявит документ, выданный официальными органами соответствующей страны, который свидетельствует о том, что они были привиты по крайней мере за 14 дней до прибытия в Турцию и/или что они вылечились от болезни за последние 6 месяцев, не требуется предоставлять ПЦР-тест и походить карантин.

Транзитные пассажиры освобождаются от обязательств предоставлять документы о тестах или прививках в Турции.

Для пересечения турецкой границы в течение 72 часов до даты въезда необходимо заполнить регистрационную форму для путешествующих в Турцию.

Предыстория: Требование ПЦР-теста в Турции было отменено с 15 мая для лиц, прибывающих в Турцию наземным, воздушным или морским путем из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга, Украины и Эстонии.

1 июня стало известно, что власти Турции внезапно вернули требование о необходимости иметь отрицательный ПЦР-тест для пассажиров из Украины, однако некоторые авиаперевозчики еще позволили посадку без теста до 2 июня.

Теперь без теста можно будет въехать до 3 июня.