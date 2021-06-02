Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция будет требовать тесты на коронавирус от украинцев с 4 июня

Среда, 2 июня 2021, 10:42
Турция будет требовать тесты на коронавирус от украинцев с 4 июня

Начиная с 4 июня иностранным туристам в Турции необходимо будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, хотя накануне сообщалось о таком требовании с 1 июня.

Источник: Посольство Украины в Турецкой Республике и Министерство культуры и информационной политики Украины

Дословно посольство: "Согласно уточнению, полученному от МВД Турции, для лиц, прибывающих в Турцию с территории Украины, указанные правила будут применяться с 4 июня 2021 года".

Дословно Минкульт: "Теперь для пересечения турецкой границы туристам необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Или быстрого теста на антиген, сделанного в течение последних 48 часов".

Детали: Если пассажир, следующий в Турцию, предъявит документ, выданный официальными органами соответствующей страны, который свидетельствует о том, что они были привиты по крайней мере за 14 дней до прибытия в Турцию и/или что они вылечились от болезни за последние 6 месяцев, не требуется предоставлять ПЦР-тест и походить карантин.

Транзитные пассажиры освобождаются от обязательств предоставлять документы о тестах или прививках в Турции.

Для пересечения турецкой границы в течение 72 часов до даты въезда необходимо заполнить регистрационную форму для путешествующих в Турцию.

Предыстория: Требование ПЦР-теста в Турции было отменено с 15 мая для лиц, прибывающих в Турцию наземным, воздушным или морским путем из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга, Украины и Эстонии.

1 июня стало известно, что власти Турции внезапно вернули требование о необходимости иметь отрицательный ПЦР-тест для пассажиров из Украины, однако некоторые авиаперевозчики еще позволили посадку без теста до 2 июня.

Теперь без теста можно будет въехать до 3 июня.

УП, уточнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турциятуризмкоронавирусэпидемиякарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Турция
Столтенберг об антитурецких акциях в Швеции: Это выгодно лишь тем, кто хочет раскола в НАТО
Генсек НАТО собирает Эрдогана и премьера Швеции на встречу в понедельник и видит шанс на решение
Зеленский перед саммитом НАТО посетит Турцию – СМИ
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: