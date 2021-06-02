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Силовики заблокировали канал "солнечной" контрабанды: изъято более тонны янтаря

Среда, 2 июня 2021, 11:48

Правоохранители разоблачили преступную организацию контрабандистов, которые незаконно добывали и вывозили янтарь в страны Ближнего Востока и КНР.

Источник: СБУ, Нацполиция, ОГП

Детали: Силовики отчитываются о многоходовой спецоперации. В результате проведения масштабных обысков изъято около 1485 кг незаконно добытого янтаря примерно на 30 миллионов гривен.

 

По данным следствия, участники группировки незаконно добывали и скупали янтарь крупных фракций. Солнечный камень дельцы регулярно противоправно переправляли через государственную границу Украины в страны Ближнего Востока и Восточной Азии.

В состав указанной преступной организации входили граждане Украины и иностранцы. Используя закрытые профили в социальных сетях, они осуществляли поиск желающих приобрести бренд, а также проводили аукционы онлайн. В дальнейшем отправляли янтарь за границу контрабандным путем по поддельным документам.

Кроме того, злоумышленники разработали специальное программное обеспечение - мобильное приложение для обмена информацией о нелегально добытом янтаре. С помощью приложения клиенты, которые находились за границей, могли выбирать фракции янтаря по фотоснимкам и описанию, заказывать их, безналично оплачивать и отслеживать маршрут доставки заказа по индивидуальным кодам.

По итогам следственных действий в местах незаконной добычи янтаря обнаружены и изъяты 5 мотопомп, 2 автомобиля УАЗ и янтарь сырец.

 

Правоохранители также провели 67 обысков в Ровенской, Киевской областях и столице по адресам проживания участников группировки и местах хранения незаконно добытого янтаря.

Во время обысков обнаружено и изъято: более 1 тонны незаконно добытого янтаря сырца; почти 500 кг янтаря "пейзаж" и ювелирных изделий из солнечного камня; станки для кустарной обработки камней; $ 130 тыс. и € 30 тыс., полученных от незаконной реализации янтаря; мобильные терминалы с установленным программным обеспечением, которые использовались для реализации "элитного бренда"; черновые записи по объемам незаконного бизнеса и клиентов; 40 ед. мотопомп и пожарные рукава для незаконной добычи.

 

По результатам следственных действий 4 участникам группировки, в том числе одному из организаторов, сообщено о подозрениях, они задержаны.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и поддержке нелегального бизнеса.

Украинская правда
Темы: контрабандаянтарьСБУ


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